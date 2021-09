Oroscopo Sagittario domani 30 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 30 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, la Luna occuperà una posizione abbastanza buona nella vostra orbita celeste in questa giornata di giovedì, ma con un influsso decisamente piccolo e ridotto. Infatti, nel frattempo Marte, Mercurio e Venere sono alle vostre spalle, decisamente troppo forti per essere mitigati solo dal luminare notturno.

La vita amorosa non sembra essere particolarmente serena, occhio a litigi e incomprensioni.

Leggi l’oroscopo del 30 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Sagittario, 30 settembre: amore

Una giornata non esattamente felice sembra, dunque, attendervi in questo giovedì dal punto di vista amoroso. Nulla di grave, solo che non godete di un gran umore e questo potrebbe farvi facilmente scivolare nel nervosismo, carissimi Sagittario impegnati.

Non litigate, finireste solamente per peggiorare il vostro umore e per rovinare la giornata anche alla vostra dolce metà che non ne può nulla.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 30 settembre: lavoro

Il lavoro, invece, sembra essere piuttosto ignorato dai transiti astrali di questo giovedì, senza che possiate dunque contare su delle grandissime opportunità per brillare, amici del Sagittario.

Datevi da fare come sempre, evitando le cose troppo faticose ed impegnative, dalle quali non ricavereste assolutamente nulla di buono. La mente è distratta, intenta a pensare a quel pessimo umore.

Oroscopo Sagittario, 30 settembre: fortuna

La fortuna, infine, quando il cielo è negativo avete capito che tende a tirarsi un pochino indietro, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario. È questo il vostro caso, ma non disperatevi perché non avreste comunque gioito del suo influsso in questa brutta giornata.