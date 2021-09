Oroscopo Pesci domani 30 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Un’ottima giornata di giovedì sembra attendere voi amici dei Pesci all’orizzonte, con la Luna che assumerà un aspetto veramente bello per voi! Avrete, però, ancora Venere, Mercurio e Marte opposti, che renderanno il vostro procedere sul lavoro leggermente travagliato e facendovi anche inciampare in un paio di situazioni.

State semplicemente attenti a ciò che fate, tutto dovrebbe andare tranquillamente.

Oroscopo Pesci, 30 settembre: amore

La giornata amorosa che sta per aprirsi al vostro cospetto, nonostante quell’opposizione di Venere, sembra potervi regalare delle buone sensazioni! Soprattutto se l’ultimo periodo fosse stato leggermente movimentato per la vostra coppia, ora sembra possibile lasciarsi tutto alle spalle, godendosi il gran cielo che questa giornata offre!

Voi single dei Pesci continuate a tenere duro.

Oroscopo Pesci, 30 settembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro, amici dei Pesci, sembrate potervi trovare ad affrontare un paio di ostacoli leggermente marcati, a causa delle opposizioni astrali.

Va detto che la giornata in sé non è brutta e nell’effettivo potreste anche sentirvi abbastanza soddisfatti a fine giornata. Tuttavia, il vostro procedere sarà veramente impegnativo e potreste perdere un pochino le speranze nel mentre, non fatelo!

Oroscopo Pesci, 30 settembre: fortuna

La fortuna, infine, per ora non sembra avere nulla di grande, ma neppure di piccolo, in serbo per voi amici nati sotto il segno dei Pesci. Niente di cui dobbiate preoccuparvi, ormai avete imparato a fare i conti con la sua assenza!