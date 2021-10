Oroscopo Pesci domani 16 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 16 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, finalmente le varie situazioni fastidiose nella vostra vita iniziano ad assumere delle facce un po’ più sorridenti, grazie all’arrivo in angolo positivo della Luna! Certo, Venere è ancora fastidiosa, rendendovi difficile incappare in qualche novità, che siano accordi lavorativi o incontri amorosi per voi single.

Cercate il divertimento in giornata, non siate sempre seri, piccoli guadagni in vista!

Oroscopo Pesci, 16 ottobre: amore

L’amore, in questa giornata di sabato, sembra essere piuttosto tranquillo, ma esclusivamente per voi amici dei Pesci impegnati stabilmente da tempo! Dissidi e incomprensioni per ora vi lasciano tranquilli, val la pena organizzare qualcosa di carino per recuperare un pochino!

Voi single, invece, occhio a cosa fate perché gli incontri non sono per nulla favoriti e rischiate solo di trovare delusioni.

Oroscopo Pesci, 16 ottobre: lavoro

Dal punto di vista, invece, della giornata lavorativa, tutto dovrebbe procedere in maniera piuttosto liscia, ma quella Venere negativa rende quasi impossibile fare dei concreti passi avanti.

Certo, l’impegno c’è e potete metterlo, così come la produttiva sembra essere piuttosto alta, ma a fine giornata vi renderete conto di non aver concluso in realtà nulla di concreto. Se potete, state a casa!

Oroscopo Pesci, 16 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere completamente assente dalla vostra giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno dei Pesci. Non è neppure chiaro, però, se voglia veramente influenzarvi in qualche modo, a voi scoprirlo ed esserne, eventualmente, gratificati!