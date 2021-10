Oroscopo Vergine domani 16 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Questo periodo sembra avere solo un singolo grande intoppo per voi, cari Vergine, ovvero l’opposizione di Venere che crea un clima amoroso veramente poco positivo, considerando anche la pessima posizione della Luna. Parecchie incomprensioni con il partner, del quale non riuscite proprio a capire le esigenze, innervosendolo.

Se voleste andare al lavoro, però, fatelo e staccate un attimo, procede bene!

Leggi l’oroscopo del 16 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Vergine, 16 ottobre: amore

L’amore, insomma, sembra ancora regalare esclusivamente fastidi e complicazioni, carissimi Vergine impegnati stabilmente. In giornata le incomprensioni saranno parecchie e a loro volta causeranno dei grossi litigi.

Cercate, per quanto possibile, di evitarli, magari fermandovi un attimo ad ascoltare il partner. Voi single, forse, in questo periodo è meglio se rimanete da soli, o al più con gli amici.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Vergine, 16 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la giornata lavorativa nulla di fastidioso o problematico, ma neppure che possa farvi anche solo storcere il naso, dovrebbe attendervi! Magari, nell’andare al lavoro potreste anche vederci un piccolo stacco dalle difficoltà del privato, cercando un po’ di calma in cui riflettere.

Tuttavia, se il litigio si facesse serio, occhio a non dare l’idea di star scappando dalle responsabilità.

Oroscopo Vergine, 16 ottobre: fortuna

La fortuna, l’avrete immaginato, non sembra avere pressoché nulla di buono in serbo per voi, carissimi amici nati sotto la Vergine. Non c’è ragione di pensarci troppo su, andate avanti come se nulla fosse e non ve ne accorgerete neppure.