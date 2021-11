Oroscopo Acquario domani 21 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Il cielo che si aprirà sopra alla vostra testa in questa bella domenica, carissimi Acquario, sembra esservi veramente favorevole, con una Luna unita a Giove e Saturno, tutti decisamente ottimi! Delle importanti e piacevoli novità potrebbero interessarvi in giornata, ma potrebbero anche capitare a qualcuno di molto vicino a voi, rendendovi felici e soddisfatti!

Piccole incertezze, però, sul lavoro.

Oroscopo Acquario, 21 novembre: amore

La giornata amorosa di domenica, insomma, sembra essere veramente bella per voi, carissimi amici dell’Acquario impegnati stabilmente! Indipendentemente da come sono andate le vostre ultime giornate, in questa domenica dovreste avere una grande voglia di trascorrere un po’ di tempo con la vostra dolce metà, saldando ulteriormente il rapporto e sognando assieme quel bellissimo futuro!

Oroscopo Acquario, 21 novembre: lavoro

La giornata lavorativa di domenica sembra poter essere piuttosto bella, ma anche leggermente fastidiosa, carissimi Acquario. Infatti, Marte e Mercurio, distanti ma non per questo ininfluenti, sembrano volervi mettere davanti a qualche piccola illusione, che si rivelerà esclusivamente tale, finendo per deludervi e rendendovi incerti su come muovervi, ma non fatevi abbattere!

Oroscopo Acquario, 21 novembre: fortuna

Non sembrano esserci grossi segnali da parte della fortuna nel corso di questa domenica. Ma d’altronde nulla sembra andare male, carissimi nati sotto l’Acquario, quindi il suo influsso potrebbe essere sprecato con voi, godetevi questo bel sole!