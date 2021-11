Oroscopo Sagittario domani 21 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

State veramente molto attenti alla Luna in questa giornata di domenica perché la sua opposizione sembra volervi mettere in alcune pessime situazioni, carissimi Sagittario. Tensione e nervosismo accentueranno anche lo stress che vi colpisce, con l’esito di trovarvi ad attraversare una giornata senza alcuna nuova opportunità, ma forse anche senza qualcosa di veramente bello e concreto.

Leggi l’oroscopo del 21 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Sagittario, 21 novembre: amore

Occhio alla vostra sfera amorosa nel corso di questa domenica, cari Sagittario, perché sembra essere colpita da un clima decisamente teso. Forse c’è un problema da affrontare, o forse è semplicemente una pessima giornata sia per voi che per il partner.

Tuttavia, non litigate, non avrebbe alcun senso rovinare ulteriormente tutto per poi non risolvere veramente nulla, state attenti e calmi.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 21 novembre: lavoro

La giornata lavorativa che, invece, vi dovrebbe attendere in questa domenica, similmente, sarà piuttosto nervosa e tesa. Nulla di grande o di buono vi attende, e sembra che proprio potreste non risucire a concludere nulla di concreto, se non un qualche tipo di litigio.

State un po’ sulle vostre, senza contatti non strettamente necessari con i colleghi e forse tutto andrà almeno tranquillamente.

Oroscopo Sagittario, 21 novembre: fortuna

Potreste, infine, avvertire l’esigenza di rivolgervi alla fortuna per superare questa domenica evitando gli intoppi. Tuttavia, state attenti perché è impegnata altrove e non sembra volervi considerare, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario.