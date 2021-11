Oroscopo Scorpione domani 21 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 21 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, occhio a questa giornata di domenica perché sembra essere leggermente impegnativa, forse colpita da numerosi fastidi più o meno marcati. I ritardi, innanzitutto, non mancheranno e potrebbero portarvi ad annullare alcuni appuntamenti importanti, o a cui comunque tenete.

L’amore, però, sembra buono, con un qualche nuovo incontro ad attendervi!

Oroscopo Scorpione, 21 novembre: amore

Molto bene, dunque, per l’amore in questa giornata di domenica che non sembra essere esattamente entusiasmante. Specialmente voi carissimi amici single dello Scorpione, potreste ottenere qualche grande soddisfazione da una bella conoscenza, ma dovete ovviamente uscire, divertirvi e, soprattutto, buttarvi a cuore leggero, senza preoccupazioni o dubbi!

Oroscopo Scorpione, 21 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata non sembra voleri donare delle buone soddisfazioni, ma in realtà neppure alcuna novità o opportunità. State soprattutto attenti ai ritardi e ai contrattempi, ma anche agli appuntamenti saltati. Qualche collega potrebbe rubarvi l’affare e questo vi farà innervosire parecchio, riducendo ulteriormente la vostra produttività giù scarsa.

Oroscopo Scorpione, 21 novembre: fortuna

La fortuna qualcosina sembra volervelo donare in questa altalenante giornata, soprattutto nel caso dobbiate andare a lavorare, cari nati sotto lo Scorpione. In tal caso, dovrebbe aiutarvi ad evitare uno dei vari problemini che potrebbero colpirvi in giornata!