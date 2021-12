Grande Fratello bollente: le 5 coppie nate nella casa più spiata dagli italiani

Gossip

La casa più famosa d’Italia è stata galeotta in numerose occasioni facendo sbocciare l’amore tra i concorrenti del reality e facendo nascere tante coppie. Alcune di queste sono continuate anche fuori da quelle quattro mura, altre invece si sono sciolte. Ripercorriamo la storia del Grande fratello Vip (e non) con le coppie più famose nate all’interno della casa.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Una coppia indimenticabile quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Lui è il figlio del celebre ex calciatore e ora allenatore Walter Zenga; lei, conosciuta con il nome di Adua del Vesco, è attrice di fiction ed ex “finta fidanzata” di Gabriel Garko che ha fatto coming out proprio al Gf Vip nell’edizione in cui ha partecipato la Cannavò. Molti dicevano che la relazione tra Andrea e Rosalinda non sarebbe durata, invece il loro amore procede a gonfie vele. I due si sostengono a vicenda e tutto ciò che accade è condiviso. Questa estate sono stati in vacanza insieme e tramite i profili social hanno annunciato ai fan di avere un progetto top secret in serbo.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

Come dimenticare una delle coppie più storiche del Grande Fratello; quella formata da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Un amore nato sotto l’occhio vigile delle telecamere del Gf nel lontano 2004. Da subito Ascanio corteggia in modo esasperato (tanto da vincere il soprannome di “zerbino”) la bella Katia, la quale però si mostra inizialmente disinteressata. Terminato il reality, però, i due vanno a convivere e nel 2005 convolano a nozze. Dal matrimonio vengono al mondo due figli Matilda e Tancredi. A distanza di 17 anni dal reality che ha fatto sbocciare l’amore i due sono ancora innamoratissimi e oggi vivono la loro quotidianità lontano dai riflettori.

Katia è influencer e lavora per lo più sui social, invece Ascanio si occupa di golf.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è un amore nato all’interno della casa del Gf Vip dell’edizione 2020. I due si sono osservati a lungo, prima di darsi il primo bacio nella notte di San Valentino. Quello che a molti telespettatori sembrava un rapporto nato per chiamare attenzione, in realtà è un amore vero e duraturo. Oggi la coppia è in dolce attesa di un maschietto (il primo figlio per Ciavarro).

Da poco i due innamorati hanno comunicato anche il nome del nascituro; il bimbo, infatti, si chiamerà Gabriele.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Innamorati nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi (influencer e modella con origini persiane figlia di Fariba ormai nota per la partecipazione all’Isola dei Famosi) e Pierpaolo Pretelli (ex velino) oggi sono immersi in mille chiacchiere sul loro rapporto.

Alcune voci sostenevano che lui fosse pronto a chiederle la mano nello studio di Tale e Quale Show, ma nella serata della finale della competizione canora nulla di tutto ciò è successo.

Restiamo in attesa di saperne di più.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Una delle coppie del Gf Vip che ha fatto più discutere è quella composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il loro amore è nato all’interno della casa del reality nel 2017 ed è stato un colpo di fulmine, anche se la sorella di Belen al tempo era fidanzata con Francesco Monte che ha lasciato in diretta nazionale per poter vivere serenamente la storia con il figlio del celebre ciclista. Come abbiamo visto durante la partecipazione di Moser all’Isola dei famosi, i due sono ancora insperabili.

La coppia, infatti, è ancora unita e più affiatata che mai.