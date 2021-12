Oroscopo Gemelli domani 17 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi Gemelli, la giornata che si aprirà per voi in questo venerdì sembra volervi regalare un buon cielo, ma nel quale comunque qualche opposizione ci sarà sicuramente. In particolare, sono il Sole e Mercurio ad essere pessimi, non permettendovi di essere lucidi mentalmente se vi trovaste davanti ad un qualsiasi tipo di questione.

Piccoli inciampi sul lavoro, ma anche in famiglia.

Oroscopo Gemelli, 17 dicembre: amore

La giornata amorosa che sembra attendervi alle porte di questo venerdì potrebbe avere esiti piuttosto buoni non essendo colpita da nessuna opposizione astrale! Godetevi il bel clima che passata tra voi e il partner, carissimi amici dei Gemelli impegnati stabilmente, ma state attenti a mordervi la lingua in alcune situazioni, potete evitare tutti quegli inciampi!

Oroscopo Gemelli, 17 dicembre: lavoro

Similmente, sul posto di lavoro a fine giornata poteste sentirvi piuttosto soddisfatti di quanto avete fatto ed ottenuto, carissimi Gemelli, ma dovrete anche stare parecchio attenti nel corso delle ore.

Il vostro umore non è certamente ai massimi storici, ed in parecchie occasioni potreste lasciarvi trascinare da un dannoso impeto.

Non fatelo, mantenete sempre la calma.

Oroscopo Gemelli, 17 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di venerdì qualcosa di piuttosto piccolo potrebbe averlo in serbo per voi nati sotto il segno dei Gemelli. Potrebbe non essere nulla di ché, ma tenete comunque gli occhi aperti, non si sa mai!

