Oroscopo Bilancia domani 17 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Occhio al venerdì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Bilancia, perché la Luna sarà fastidiosa, assieme a Mercurio e Marte. In generale dovreste, dunque, sentirvi nervosi e anche leggermente confusi, riuscendo ad ottenere al più solo degli scarsi risultati sul posto di lavoro.

Occhio anche all’amore, dove le doti comunicative saranno piuttosto scarse.

Oroscopo Bilancia, 17 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra poter essere tranquilla per voi amici della Bilancia impegnati stabilmente, ma state comunque attenti. Sarà importante che non vi dimostriate troppo pretenziosi con il partner, evitando anche di discutere per via di quelle scarsissime doti comunicative che avete.

Nulla di particolare attende voi single, siate pazienti che qualcosa presto arriverà!

Oroscopo Bilancia, 17 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, questa giornata di venerdì potrebbe assumere delle pieghe piuttosto negative ed impegnative da gestire.

Cercate, innanzitutto, di rimandare tutti quegli appuntamenti importanti che avete in programma, evitando anche di chiudere accordi e contratti, così come di prendere decisioni delicate.

Le mansioni, però, procedono bene!

Oroscopo Bilancia, 17 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra ancora avere nulla di pronto per allietare il vostro procedere, carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia. Presto, però, anche lei dovrebbe cambiare aspetto, quindi magari tra qualche giorno potrete goderne a fondo!

