Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

La fine dell’anno si avvicina e più che mai siamo interessati a dare uno sguardo alle stelle. Paolo Fox ha letto i transiti astrali e fatto le sue previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 dicembre 2021. Il famoso astrologo ha rivelato cosa riserva il futuro di tutti i segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Ariete oggi 30 dicembre

Ariete, arrivano grandi gratificazioni in amore.

Attenzione alle opportunità che potrebbero farvi chiudere l’anno in bellezza. Il lavoro vi dà ancora un po’ di pensieri ma è necessario tenere duro e stringere i denti fino alla fine dell’anno. Manca poco e poi potrete pensare al 2022.

Oroscopo Paolo Fox Toro oggi 30 dicembre

Nati sotto il segno del Toro avete una Luna leggermente contraria, ma comunque poco fastidiosa. All’orizzonte potreste vivere qualche piccola lite, ma è bene ricordare che vivere tutto con nervosismo non vi porterà lontano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli oggi 30 dicembre

Gemelli, la Luna è dalla vostra parte. L’amore e i sentimenti oggi vanno alla grande, è il momento di approfittarne e fare piani per il futuro chiarendo anche a tutti cosa desiderate. Sul lavoro fate attenzione alla stanchezza, non è il momento di farsi giocare brutti scherzi. La fine dell’anno porta sempre con sé il bisogno di qualche ora di sonno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro oggi 30 dicembre

Cari nati sotto il segno del Cancro, per la giornata di giovedì ci vuole cautela, che diventa la vostra parola d’ordine.

Attenzione non solo al lavoro ma anche alle scelte amorose, potreste ottenere qualcosa in più ma meglio andarci con i piedi di piombo.

Oroscopo Paolo Fox Leone oggi 30 dicembre

Passa tutto, cari Leone. In questa giornata di giovedì la parola d’ordine è non creare scompiglio in amore. Il nervosismo c’è, ma litigare ora non serve né in amore né sul lavoro. Ora dovete concentrarvi sul fatto che passerà anche questo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine oggi 30 dicembre

Nati sotto il segno della Vergine, la giornata di giovedì 30 dicembre è ottima per l’amore e i sentimenti. La calma e la tranquillità finalmente sono il vostro pane quotidiano. Qualche piccola frustrazione sul lavoro, ma non dateci troppo peso e non guardatevi alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia oggi 30 dicembre

Bilancia questo ultimo periodo dell’anno è positivo sotto quasi tutti i punti di vista: giovedì 30 dicembre confermerà in toto questa tendenza generale. L’amore dà il suo meglio oggi, con piccole opportunità per i single. Il lavoro è stimolante ed è il momento di pensare a cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione oggi 30 dicembre

Cari Scorpione, la giornata di giovedì 30 dicembre è guidata ottimamente da Venere e Marte, ed è il momento di approfittarne. Il loro influsso potrete avvertirlo soprattutto sul lavoro; per il lavoro invece non ci sono grandi movimenti, ma forse va bene anche così.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario oggi 30 dicembre

Sagittario, c’è una bellissima Luna per questo giovedì 30 dicembre. Presto arriverà anche Marte a completare il quadro della vostra serenità e non potete che esserne contenti. L’amore è destinato a migliorare con importanti cambiamenti per la vita di coppia. Per quanto riguarda il lavoro… è ora di riposare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno oggi 30 dicembre

Cari Capricorno, giovedì 30 dicembre vi permetterà di dire addio al fastidioso influsso della Luna: salutatela e fate pace con voi stessi e con gli altri che è il momento di rasserenare gli animi. La collaborazione deve essere il vostro mantra, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario oggi 30 dicembre

Acquario, giovedì 30 dicembre sarà una giornata leggermente fastidiosa. L’amore vi lascia qualche dubbio di troppo, ma almeno potete contare sul lavoro. Lì tutto procede e nel 2022 migliora persino.

Oroscopo Paolo Fox Pesci oggi 30 dicembre

Nati sotto il segno dei Pesci, le emozioni al top per questa giornata di giovedì 30 dicembre. In amore saprete leggere nel pensiero della vostra metà garantendo ottima comunicazione. Sul lavoro un po’ di monotonia e tranquillità, ma le vacanze aiuteranno la vostra stanchezza.

