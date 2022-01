Oroscopo Pesci domani 7 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Una giornata soggetta ad una pessima Luna dovrebbe attendere voi amici dei Pesci all’orizzonte di questo venerdì. Occhio a come vi muovete, soprattutto considerando che anche Venere sembra esservi antipatica, causandovi alcuni piccoli malintesi, forse famigliari o forse sentimentali, ma facilmente risolvibili!

Il vostro morale non è esattamente alle stelle, e neppure il fascino.

Oroscopo Pesci, 7 gennaio: amore

Con l’opposizione di Luna e venere, in questa giornata di venerdì l’amore non sembra avere pressoché nulla di buono in serbo per voi, carissimi Pesci impegnati. Certo, non sembrate essere di fronte alla rottura definitiva, ma i malintesi e i piccoli fastidi saranno decisamente tanti. Se non li affrontaste con attenzione, il partner potrebbe iniziare a mal sopportarli e infastidirsi.

Oroscopo Pesci, 7 gennaio: lavoro

Dal punto di vista della giornata lavorativa che vi attende in questo venerdì, cari Pesci, occorre innanzitutto che stiate attenti alle spese che potrebbero presentarvisi.

Nulla di troppo negativo dovrebbe attendervi in questa sfera, non preoccupatevi, non ne vale veramente la pena! Potete comunque impegnarvi, anche se magari non otterrete nulla di grandissimo, il resto verrà poi!

Oroscopo Pesci, 7 gennaio: fortuna

La fortuna solo in pochi casi potrebbe scegliere di aiutare alcuni di voi in questo venerdì.

Non è chiaro verso quale miglioria potrebbe spingervi, carissimi amici dei Pesci, ma sta a voi scoprirlo per esserne profondamente gratificati!

