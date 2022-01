Oroscopo Sagittario domani 7 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 7 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, occhio a questa giornata di venerdì perché le opposizioni astrali certamente non mancheranno. Il rischio di litigare sembra essere veramente alto, nonostante voi siate motivati a fare il possibile per evitarlo. Sul lavoro le energie sono decisamente carenti e sembrate sentirvi anche leggermente delusi, in un generale procedere incerto ed impegnativo.

Oroscopo Sagittario, 7 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende all’orizzonte di questo venerdì sembra essere abbastanza positiva, cari amici del Sagittario, ma solo se la vostra relazione non fosse in crisi. Godetevi il bel sole che vi illumina se foste stabili e sicuri del rapporto, ma in caso contrario rimboccatevi le maniche perché un litigio potrebbe attendervi.

Assolutamente nulla sembra poter allietare voi single.

Oroscopo Sagittario, 7 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda il venerdì lavorativo che attende voi Sagittario, non sembrate godere di enormi opportunità, in un procedere che a tratti vi sembrerà piuttosto incerto e problematico.

Non sforzatevi troppo, sprechereste solamente quelle poche energie che avete, per non ottenere nulla di concreto. Se foste delusi dal lavoro, forse potreste iniziare a guardarvi attorno.

Oroscopo Sagittario, 7 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna non occorre neppure quasi dire che sarà praticamente del tutto assente dalla vostra giornata di venerdì, amici nati sotto il Sagittario.

Nulla di grave, non dovreste neppure farci caso, state attenti a cosa fate.

