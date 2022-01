Oroscopo Leone domani 13 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, una Luna piuttosto opposta sembra attendervi in questo giovedì, creando notevoli e fastidiose tensioni sul posto di lavoro che potrebbero sfociare, quasi sicuramente, in uno scontro. Potreste evitarlo, ma con dei notevoli sforzi che comunque vi porteranno ad essere improduttivi, occhio.

In amore, il dialogo con il partner è buono, approfittatene se aveste dei problemi!

Oroscopo Leone, 13 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende in questo impegnativo giovedì sembra essere, insomma, piuttosto tranquilla, forse anche bella e piacevole! Il dialogo tra voi e il partner sta attraversando una buonissima fase di crescita, cari Leone impegnati, cercate di farne tesoro specialmente se aveste qualche problema, personale o amoroso, che volete affrontare, approfittatene!

Oroscopo Leone, 13 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa di giovedì, cari Leone, nulla sembra poter andare per il verso giusto, ed a conti fatti non sembrate poter fare pressoché alcun passo avanti rispetto al successo o anche ai progetti che avete in ballo.

Meglio non esagerare, ma soprattutto cercate di non litigare, perché questo è veramente un pessimo momento per cercare di avere ragione.

Oroscopo Leone, 13 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere un granché da dire sulla vostra giornata di giovedì, carissimi nati sotto il Leone.

La sua assenza potrebbe infastidirvi un pochino, ma non vale la pena spazientirsi, non otterreste comunque nulla.

