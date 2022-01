Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 13 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 13 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La vostra giornata di giovedì, carissimi Bilancia, non sembra essere affatto solare o vantaggiosa, ma con le giuste attenzioni tutto può andare per il verso giusto, o quanto meno evitare di rendervi nervosi e tristi.

In amore occhio se la vostra storia fosse abbastanza recente, forse un litigio vi potrebbe attendere. Sul lavoro, invece, occhio alle spese in un generale contesto tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 13 gennaio: amore

In amore, insomma, nulla di grande dovrebbe attendervi, specialmente se parlassimo di voi amici single della Bilancia. Le coppie, invece, sembrano procedere in maniera tranquilla, senza nulla di particolare.

Mentre, se la vostra relazione fosse iniziata da poco, allora cercate di stare attenti per quasi sicuramente un litigio potrebbe attendervi, ma potete evitarlo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 13 gennaio: lavoro

Sul lavoro, invece, non sembra attendervi nulla di particolarmente negativo o che possa mettervi in qualche, reale, difficoltà, carissimi Bilancia! Non impegnatevi troppo, tanto i risultati non sembrano arrivare, ma ovviamente non dovete neppure stare con le mani in mano sperando che nessuno lo noti.

Occhio solamente alle spese, non solo sul lavoro ma anche nella vita privata.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Cari nati sotto la Bilancia, questa vostra settimana sembra continuare discretamente, senza grandissime novità per voi. L’amore continua a tratti ad essere teso ancora per qualche giorno, ma cercate di non agitarvi eccessivamente, mantenendo sempre una buonissima calma. Presto le energie cresceranno, e quando succederà le novità sul lavoro non mancheranno, almeno secondo Paolo Fox.

