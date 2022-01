Oroscopo Sagittario domani 14 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, la pessima Luna che interessa la vostra orbita celeste di venerdì non sembra volervi far vivere delle belle ore serene. I rapporti amicali non sembrano piacevoli e chi vi circonda potrebbe, anzi, rivelarsi abbastanza scocciato. Venere sembra ottima, ed in amore tutto scorre benissimo, mentre sul lavoro non sembra attendervi nulla di nuovo, ma senza nessun problema!

Leggi l’oroscopo del 14 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Sagittario, 14 gennaio: amore

L’amore, insomma, sembra potersi configurare come decisamente tranquillo in questa giornata di venerdì, cari amici del Sagittario impegnati! Godetevi la vostra bella relazione, ma senza aspettarvi nulla di particolare. Mentre, voi amici single del segno, se aveste conosciuto qualcuno recentemente, potreste fare degli ottimi passi avanti, forse ufficializzando il rapporto!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 14 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, in questo venerdì sembrate veramente poter procedere tranquillamente e serenamente, carissimi Sagittario!

Non tiratevi indietro dall’impegnarvi, ma di contro ricordatevi anche che gli astri non sembrano promettervi nulla di nuovo. Le novità arriveranno, ma non dovete farvi abbattere perché accada veramente.

Oroscopo Sagittario, 14 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di venerdì non sembra avere grandissimi influssi o sorprese in serbo per voi, cari amici nati sotto il segno del Sagittario.

Ma non preoccupatevi, perché non dovreste neppure avere modo di pensarci o sperarci.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!