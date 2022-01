Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 15 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 15 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa vostra nuova giornata di sabato, cari amici del Sagittario, sembra volervi causare una fastidiosa opposizione della Luna che tenderà a rendere i vostri rapporti poco sereni, e forse piuttosto impegnativi.

Siate cauti, l’amore dovrebbe esserne escluso, non preoccupatevi! Mente, il lavoro procede serenamente e con sicurezza verso qualche nuovo progetto!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 15 gennaio: amore

L’amore, insomma, seppur non sia affatto certo, non dovrebbe subire brutte conseguenze in questa giornata di sabato in cui i vostri rapporti non sembrano procedere bene, cari Sagittario.

Voi state comunque attenti, soprattutto a cosa dite e a come lo fate, sapete certamente come evitare che il partner si spazientisca, o vi fraintenda. In serata organizzate qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 15 gennaio: lavoro

La sfera lavorativa che, dovrebbe, invece attendervi sabato, cari amici del Sagittario, sembra essere veramente ottima per voi e dovrebbe condurvi direttamente verso qualcosa di nuovo! Ovviamente, a voi sarà richiesto un grande impegno, sia per iniziare il nuovo progetto, che per portarlo a termine, ma se ci riusciste sappiate che potrebbe essere questo a garantirvi il successo!

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Un’ottima settimana si sta concludendo per voi amici nati sotto il segno del Sagittario, che dovreste aver attraversato una generale crescita del vostro rapporto amoroso! Un rinnovamento generale dovrebbe avervi resi più attivi e attenti a cosa vi succede attorno e, secondo le letture fatte da Paolo Fox sui vostri astri, il fine settimana sarà veramente eccellente per impegnarvi!

