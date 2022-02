Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia riscontra un po’ di elettricità, il vostro equilibrio era già fragile e forse è arrivata una notizia che vi ha fatto agitare. In queste situazioni di solito arretrate e vi lasciate andare all’ozio senza prendere iniziative.

Da domani invece il consiglio di Paolo Fox è di non rinunciare a trovare soluzioni, senza cercare troppo in giro, ma concentrati sull’obiettivo! Le stelle vi accompagnano in amore, ma vi consigliano anche di farvi trasportare di più dalle emozioni. Circondatevi di persone piacevoli per non agitarvi troppo questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 9 febbraio: amore

In amore non cercate sempre e solo le risposte giuste o le persone perfette, la perfezione non è di questo mondo e cercate di non abbandonare una relazione in cui avete investito tempo e sentimenti! Per voi, cari Bilancia, la libertà rimane importante, se volete nel frattempo potreste valutare nuovi incontri, ovviamente quando sarete nell’umore migliore per accettarli.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 9 febbraio: lavoro

Se state pensando ad ottenere nuove collaborazioni o nuovi colleghi dovrete aspettare il mese di marzo, cari Bilancia, è possibile che riceviate presto qualche riconoscimento in denaro o forse vi spetta una somma dopo aver chiuso un progetto.

Seguite da vicino le questioni in sospeso che vi causano delle ansie, ci saranno modi per risolvere tutto se rimarrete concentrati!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 9 febbraio: fortuna

In arrivo già da domani un po’ di noia o forse qualche incontro che non vi entusiasma particolarmente!

Se siete stati colti di sorpresa e non vi aspettavate delle difficoltà in questi giorni dovrete sfoderare tutta la vostra capacità di scegliere le cose per cui combattere e ritrovare l’equilibrio necessario per tornare in carreggiata, avete la forza di farlo!

