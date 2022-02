Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 febbraio per i nati in Scorpione ricorda che avete appena superato un paio di giorni in cui la Luna vi ha fatto dubitare di qualcosa, insomma non tutto stava andando per il verso giusto!

Sono in arrivo novità, comunque, cari Scorpione, soprattutto nel week end. E allora bisogna guardare avanti, nei giorni in cui Venere e Giove saranno dalla vostra parte. I sentimenti saranno da curare proprio durante quei giorni e anche chi si sta conoscendo dovrà procedere con cautela per scoprire le carte lentamente.

Mercurio è nel vostro segno ed è una bella notizia per chi fino a questa giornata faceva fatica ad esprimersi!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 9 febbraio: amore

In amore potreste essere anche un po’ critici, ma non vuol dire che non vi piaccia chi vi sta accanto! Spesso è il vostro modo di comunicare interesse, far sentire una persona sotto i riflettori costantemente, anche quando a volte può provocare imbarazzo. Cercate di limitare la gelosia, ricordate che ci vuole fiducia per curare i rapporti solidi!

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 9 febbraio: lavoro

Ci sono battaglie ancora in corso in campo lavorativo, cari Scorpione, se avete qualche conoscenza che vi può aiutare, fate pure affidamento su chi vi stimola e vi può materialmente dare una mano! Saturno continua da metterci lo zampino, qualcosa è in ritardo o non riuscite a cambiare in fretta come vorreste… non preoccupatevi, avrete il tempo di farlo più avanti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 9 febbraio: fortuna

Sono giorni importanti per l’amore questi, carissimi Scorpione, pensare ai rapporti vi aiuterà a sopportare il fatto che non siete pienamente soddisfatti sul lavoro.

Se coltivate amicizie o storie con i nati nei Pesci o in Capricorno sappiate che da domani potreste vivere bei momenti, se invece c’è aria di chiarimenti ricordate di cercare di risolvere tutto entro venerdì!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!