Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 9 febbraio per i nati sotto il segno dei Gemelli vede ancora un po’ di nervosismo, da questa giornata. L’arrivo di Venere si fa attendere, ma il pianeta dell’amore sarà con voi da marzo, prima bisogna controllare un po’ tutte le situazioni dubbie!

Il consiglio di Paolo Fox è di non esagerare nel voler fare tutto subito, dovete sempre attendere e riflettere, perché c’è chi può essere invidioso di voi e anche se lo sopportate poco, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi senza affrontare troppe polemiche! Ricordatevi che è importante favorire lo scambio e i rapporti sono più favorevoli se c’è condivisione di intenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 9 febbraio: amore

Anche se può sembrare azzardato cercare di rimandare a momenti migliori le decisioni sentimentali, meglio agire con Venere attiva, quindi vi toccherà aspettare il prossimo mese per avere la giusta energia! Se in coppia qualcuno avanza dubbi sulla vostra serietà o vi fa notare che siete distratti, forse è il caso di prevenire e dimostrarsi disponibili verso il partner!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 9 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Gemelli, siete pieni di voglia di farvi notare, anche da chi rappresenta un’autorità! Siete pronti a lottare per ciò che volete, ma anche in queste occasioni si ottiene di più con la calma, avete ancora Giove opposto e tutto rimane risolvibile, perciò non c’è motivo per aggravare la situazione!

Il successo è dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 9 febbraio: fortuna

Necessità di essere cauti a parte, questo è un buon momento per voi nati in Gemelli!

Siete molto bravi a lasciarvi il passato alle spalle e ricominciare con energia e questo vi aiuterà anche da domani e per tutta la settimana. Se state cercando di capire in che direzione vanno i vostri progetti, sappiate che ciò che era bloccato qualche giorno fa, adesso sta trovando un modo per vedere la luce.

