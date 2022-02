Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 9 febbraio per i nati sotto il segno del Cancro vi ricorda che avete ancora una influenza planetaria un po’ agitata! Potreste provare a dedicarvi ai sentimenti e a ritrovare la serenità in quel campo, mentre aspettate che arrivi il Sole ad illuminare le vostre scelte dopo la metà di febbraio.

Il consiglio di Paolo Fox è quello di cercare di rimandare le decisioni, ora è un momento difficile per scegliere la via giusta con serenità! Ci vuole ancora un po’ di diplomazia in famiglia, non partite in quarta, perché non avete ancora le energie per gestire polemiche, in particolare per questioni finanziarie.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 febbraio: amore

In amore c’è bisogno di tranquillità ed è arrivato il momento in cui cercarla, cari Cancro! Giove vi prende per mano, ma non basta per risolvere tutte le situazioni che state vivendo, soprattutto se avete voglia di trasgredire e provate interesse per chi non è disponibile. Importante avere cura degli affetti, ci vuole un po’ di tatto con i parenti.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 febbraio: lavoro

State lavorando alacremente per ottenere il meglio dai vostri progetti e qualcosa si muove, sicuramente siete circondati da qualcuno di cui potete fidarvi!

Ci sarà presto bisogno però di fare una scelta, cari Cancro, perché non tutti sono adatti a portare avanti i lavori che vi impegnano in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 febbraio: fortuna

Tutto questo fermento vi porta un po’ di stanchezza mentale, cari nati sotto il segno del Cancro, tra le questioni di cuore e tanti fronti da portare avanti sul lavoro non è certo facile trovare la giusta serenità!

Vi state destreggiando tra molte cose e questo porta ad avere giorni migliori e giorni più intensi.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!