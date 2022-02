Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 febbraio per i nati sotto il segno del Sagittario consiglia di recuperare la calma in questi giorni, perché sarà possibile ancora qualche scontro almeno fino a venerdì!

Come già sappiamo, presto potrete contare sulla forza di Mercurio, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno! Il vostro istinto è sempre quello di isolarvi un po’ quando qualcosa non va, trovare posti in cui riflettere e in cui pianificare le vostre prossime mosse. Non pensate sempre che gli altri non vi capiscano o ce l’abbiano con voi, a volte sono i vostri pensieri ad essere un po’ folli!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 febbraio: amore

Nel campo sentimentale c’è tutta un’altra atmosfera per il vostro oroscopo, cari Sagittario, sono in arrivo tante emozioni e presto potrete decidere di abbandonarvi a ciò che desiderate di più senza pensare troppo alle complicazioni! Al momento vorreste esplorare le vostre opzioni, ma anche se il vostro cuore vi consiglia bene a volte siete poco compresi da chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 febbraio: lavoro

Preparatevi ad una settimana particolarmente calma, cari Sagittario, le cose vanno prese in questo modo da domani in poi! Chi studia potrebbe già sentire la buona influenza del pianeta Giove per portare avanti delle idee che si concretizzeranno nei prossimi mesi.

Un occhio al portafoglio potrebbe non farvi male, soprattutto perché ultimamente ci sono state un po’ di spese impreviste!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 febbraio: fortuna

Queste settimane vanno prese una dopo l’altra in attesa del momento migliore, che sappiamo già quando arriverà, cari Sagittario!

Da marzo infatti avrete un modo diverso di vedere le cose, al momento il consiglio di Paolo Fox è quello di cercare di non affaticarvi troppo. È bene avere nuovi progetti, ma è altrettanto bello costruirli con la dovuta calma.

