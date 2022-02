Oroscopo Gemelli domani 14 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 14 febbraio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

L’opposizione lunare a cui dovrete fare fronte in questa giornata di lunedì, cari Gemelli, sembra unirsi agli altrettanto fastidiosi influssi del Sole, Mercurio e Marte. La cosa più importante sarà evitare di chiudere accordi e contratti al lavoro, ma senza che tralasciate i vostri progetti.

Ritardi e complicazioni sono probabili , presto si risolveranno da soli, ma ora causa nervosismo e stress.

Oroscopo Gemelli, 14 febbraio: amore

La giornata amorosa potrebbe rivelarsi o un gran disastro o un buon momento di tranquillità, pur sempre rimanendo priva di novità o problemi. Cari Gemelli impernati, per evitare problemi dovreste cercare di dimostrarvi meno pretenziosi ed esigenti, lasciando anche al partner lo spazio che gli occorre per esprimersi, sfogarsi e chiedervi aiuto!

Se foste in crisi, però, occhio ai litigi.

Oroscopo Gemelli, 14 febbraio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata che vi attende sembra poter essere piuttosto tranquilla e buona, anche se non vi conviene pensare di poter raggiungere chissà quale risultato.

Comunque sia, evitate soprattutto di impegnarvi per concludere affari, contratti e accordi, perché nonostante tutto non saranno affatto vantaggiosi o favorevoli per voi, anche se lo sembrano.

Oroscopo Gemelli, 14 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, ha poco da dire su questa giornata di lunedì che vi attende all’orizzonte, carissimi nati sotto i Gemelli.

Sia perché nulla di male sembra star succedendo, sia perché sembra essere troppo impegnata altrove.

