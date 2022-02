Oroscopo Acquario domani 16 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Per voi amici dell’Acquario, la giornata che si aprirà mercoledì sembra volervi mettere leggermente alla prova, a causa di una Luna piuttosto imbronciata. Niente di così tanto grave, non preoccupatevi, però potrebbe toccarvi affrontare un qualche incontro che avreste voluto evitare.

Sul lavoro, nel frattempo, tutto sembra procedere per il meglio, ma chiedete una mano per quei progetti!

Oroscopo Acquario, 16 febbraio: amore

L’amore, insomma, sembra essere veramente ottimo per voi, con una Venere decisamente splendente che vi permette di vivere una giornata spensierata e serena con la vostra dolce metà! Voi amici single dell’Acquario non preoccupatevi perché grazie a lei potreste coltivare con sicurezza quel rapporto che state provando a stabilire con quella persona di cui siete innamorati da parecchio!

Oroscopo Acquario, 16 febbraio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questo mercoledì dovrebbe procedere in maniera piuttosto buona, con un Mercurio ottimo nei vostri confronti!

Le idee che vi animano sono ottime, sfruttatele a dovere, e soprattutto cercate di non farvi abbattere da un incontro poco sereno. Non è la giornata giusta per pensare a contratti, accordi ed affari, dedicatevi ai progetti che avete in ballo!

Oroscopo Acquario, 16 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di mercoledì non sembra potervi o volervi donare nulla di particolarmente buono, carissimi nati sotto l’Acquario.

Non aspettatevi ovviamente niente di negativo da parte sua, ma magari non azzardate spese.

