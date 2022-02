Oroscopo Leone domani 16 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una bellissima Luna sembra attendervi alle porte di questo mercoledì, carissimi Leone, pronta a donarvi una bella serie di sorprese! Occhio solamente a non dare troppo peso a quel Mercurio che vi fa ripensare a qualche rapporto del passato, chiuso bruscamente e mai affrontato a dovere.

Ignorate la questione, dedicandovi alle persone che avete ora al vostro fianco, partner sopra a tutti!

Oroscopo Leone, 16 febbraio: amore

In amore, la giornata di mercoledì, sembra essere insomma piuttosto buona, specialmente se non fosse successo nulla di grave tra voi e il partner nell’ultimo periodo! Godetevi la bella giornata, ma continuate anche a dare sempre le giuste attenzioni al partner. Magari confessate come vi sentite in merito a quei pensieri sul passato, potrebbe aiutarvi a superarli senza troppi fastidi!

Oroscopo Leone, 16 febbraio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, la giornata che si aprirà per voi mercoledì sembra essere piuttosto buona, anche se priva di grandi occasioni o novità.

In generale, impegnatevi, magari curandovi anche un pochino di quelle idee che animano la vostra mente, sfruttandole se fossero ottime! Qualche bella sorpresa potrebbe attendervi in queste ore, tenete gli occhi ben aperti, cari Leone!

Oroscopo Leone, 16 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere veramente molto attiva al vostro fianco in questa giornata di mercoledì, carissimi nati sotto il segno del Leone! Sarà, infatti, lei a farvi incappare in quelle ottime sorprese che gli astri sembrano promettere!

