Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 16 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario prevede che sarete più portati a chiudervi nelle vostre cose, avete bisogno di pensare a voi e alle questioni personali. Siete un po’ nervosi in questi giorni, i limiti ci sono, anche se non vi piace averne, ma ricordate che non è il caso di fissarsi su ciò che non potete fare!

Trattenetevi un po’ da domani, perché il nervosismo potrebbe portare a qualche disturbo in più. Se state pensando a rifarvi alle vecchie abitudini sappiate che invece il cielo vi consiglia di guardare avanti e capire che ciò che è passato non va più bene per voi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 febbraio: amore

La tensione che state sperimentando certo non aiuta con l’amore, cari Acquario, ma qualche spiraglio c’è, soprattutto se decidete di guardare oltre dal mese di marzo! Nel frattempo e prima che arrivi la positività di Venere, meglio allontanarsi da ciò che non riuscite a comprendere. Non sopportate le gelosie, ma non create disagi che poi andranno gestiti, meglio calmare le acque in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 febbraio: lavoro

Continuate ad essere molto presi in campo lavorativo, cari Acquario, arrivano comunque belle notizie riguardo i vostri impegni e la capacità di portarvi avanti quando molti rimangono indietro! I progetti che sono partiti da poco necessitano di uno sguardo più attento, cercate comunque di riportare l’attenzione su ciò che vi soddisfa, tra poco potrete anche godere di qualche successo personale in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 febbraio: fortuna

Queste settimane di febbraio, le prime del mese, sono state un’altalena di eventi, cari Acquario, e voi siete stati molto bravi a non cedere sotto pressione!

Il fatto di poter sempre contare sulla vostra capacità di adattamento e cambiamento è decisamente un vantaggio. Ora è il momento di pensare a voi, ai vostri spazi: se non ne avete ritagliato uno è il momento di farlo, ne avete bisogno!

