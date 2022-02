Oroscopo Paolo Fox Leone domani 16 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 febbraio per i nati sotto il segno del Leone dopo giorni un po’ complicati vede un rasserenamento in questo cielo, sicuramente grazie alla presenza della Luna, che porta buone nuove! Chi aspetta ancora risposte può ottenerle prima dell’estate, anche la presenza del Sole aiuta ad arrivare a nuovi orizzonti.

Ciò che otterrai sarà importante per il futuro, meglio comunque puntare sui sentimenti, perché c’è possibilità di recuperare rapporti che stanno vivendo un po’ di maretta. La fatica è ancora dietro l’angolo, perché rimane ancora un po’ di lentezza data dal periodo da cui state uscendo, ma la vostra energia può portare lontano.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 febbraio: amore

Ci sono più possibilità di capire il partner in questi giorni dedicati all’amore, cari Leone, avrete qualche difficoltà solo se avrete a che fare con segni un po’ confusi! Se avete appena trovato il tempo di recuperare nella vostra relazione, ricordate che non avete più pazienza per le incomprensioni o per accettare i segreti. La presenza di Venere vi aiuterà a decidere.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 febbraio: lavoro

Sul lavoro il cielo è definitivamente più chiaro, già da domani, cari Leone, potreste avere delle novità e l’attesa non sarà più così estenuante!

Presto arriverà un momento di evoluzione, anche se avete accumulato un po’ di stanchezza dagli scorsi mesi, tutto ciò che avete sempre pensato di realizzare troverà il modo di concretizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 febbraio: fortuna

State recuperando anche a livello fisico, cari Leone, il consiglio di Paolo Fox è quello di riuscire a trovare un po’ di relax prima di continuare verso i vostri nuovi obiettivi!

Saturno è ancora opposto, ma a parte qualche tensione sono in arrivo nuove forze che vi aiuteranno nel vostro percorso.

