Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 16 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia ricorda che con calma state arrivando ai traguardi che volete raggiungere! Questo inizio anno per voi si è confermato come un po’ difficoltoso, tutto è proceduto un po’ a rilento rispetto ai vostri normali ritmi.

Siete molto portati a pensare agli altri, a preoccuparvi del loro stato e di assicurarvi che vivano una vita serena, ma il consiglio di Paolo Fox è di pensare anche a voi stessi ogni tanto! Ci vuole ancora un po’ di pazienza in amore, mentre sul lavoro è ora di sfoderare la vostra capacità di trattare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 febbraio: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Bilancini, si spera che abbiate a fianco il partner che desiderate! Le indecisioni dell’ultimo periodo hanno influenzato anche un po’ l’amore, con qualche silenzio di troppo. C’è davvero bisogno di ricominciare per difendere l’amore, soprattutto in coppie stabili che stanno attraversando qualche difficoltà, ci vuole un cambiamento prima di continuare a seguire la vostra strada insieme.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 febbraio: lavoro

Sul lavoro, forse avete appena ricevuto qualche notizia, oppure una comunicazione che cambia in qualche modo le carte in tavola! Forse vi ritroverete a trattare per continuare ad avanzare nella professione! Come negli altri campi per voi, Bilancia, anche nel lavoro è tempo di affrontare nuove sfide, valutarle da domani potrebbe portarvi sulla giusta via per trovare il successo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 febbraio: fortuna

Il ritorno all’equilibrio è in vista, cari Bilancia, dopo tanti giorni di fatica il traguardo sembra più vicino!

Non dimenticate però che siete circondati ancora da un po’ di tensione ed è meglio non sfogarsi in coppia, perché bilanciare i rapporti e la carriera al momento è un atto delicato e vi serve ancora della comprensione per migliorare definitivamente l’umore.

