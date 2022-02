Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 16 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 febbraio per il segno del Capricorno in particolare nei sentimenti non ha molto da consigliarvi, perché state vivendo un periodo di serenità, anche grazie alla costante attività del pianeta Venere!

Le sfide saranno invece sul lavoro, ci vuole moderazione e calma per gestirle, le stelle consigliano prudenza, anche se vi sentite molto sicuri di ciò che chiedete. Ci saranno comunque giornate interessanti tra giovedì e venerdì, sarete più lucidi nel capire come migliorare la vostra vita e dove cambiare per ottenere di più! Non cedete all’ansia per il futuro, ci sono nuove prospettive, ma per le certezze bisogna avere molta pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 febbraio: amore

In campo sentimentale non ci sono molte novità, se avete un rapporto stabile potete confermarlo, il cielo è decisamente più tranquillo! Anche per voi, cari Capricorno, in cerca di un nuovo amore, saranno giorni interessanti per impegnarvi nel trovarlo. In realtà voi state sempre bene anche solo con voi stessi, ma al momento c’è bisogno di ritrovare complicità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 febbraio: lavoro

Dopo un periodo di sfide, il lavoro continua a darvi qualche pensiero, cari Capricorno, bisogna tirare fuori le strategie migliori per affrontare questo momento!

É possibile discutere riguardo alcuni incarichi, forse vi aspettavate un salto in avanti più veloce, invece prima di vedere novità nella carriera ci andrà un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 febbraio: fortuna

Tra il mese di aprile e quello di maggio è in arrivo un grosso cambiamento che potrebbe scuotervi, al momento avete una sensazione positiva del futuro perché tutto rimane in equilibrio, ma c’è bisogno del vostro intervento per sistemare le cose prima di mesi più agitati!

Marte agisce ancora sul benessere, in quel campo meglio non strafare!

