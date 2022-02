Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 17 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 17 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario è ancora un po’ sotto l’influenza dell’agitazione. Avete molti pensieri e anche se siete stanchi a volte fate fatica a riposare! Chi ha notato un cambiamento o un miglioramento nell’energia è perché ha deciso di non fasciarsi la testa prima di romperla e di affrontare una cosa alla volta.

Imparare ad accogliere le cose che arrivano senza cercare di cambiarle o controllarle è un buon modo per riprendervi un po’ di spazio, perché adesso avete bisogno di serenità e di ritrovare le energie. Avete una situazione planetaria molto positiva, ricordate che avete tutti gli strumenti per arrivare a ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 17 febbraio: amore

Ultimamente state comunicando con chi non si fa trovare, cari Acquario, i rapporti di coppia invece stanno cambiando e in alcuni giorni c’è voglia di trasgredire, perché è più semplice ed è emozionante. Ricordate però che se è mancato qualcosa è perché non ci avete prestato abbastanza attenzione, amate con grande passionalità, soprattutto verso il week end.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 17 febbraio: lavoro

Chi ha aspettato tanto avrà qualche soddisfazione in più da marzo, ma in generale sul lavoro, cari Acquario, c’è molta voglia di tornare in pista e ricominciare a costruire nuovi obiettivi! Non avete avuto un mese particolarmente travagliato sul lavoro, siete stati molto presi dalle vostre ambizioni, il che è sempre positivo se porta da qualche parte!

Grandi miglioramenti in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 17 febbraio: fortuna

Spesso chi non si accontenta e punta verso obiettivi sempre più alti siete proprio voi, cari Acquario, per voi l’utopia rappresenta un traguardo possibile, non una possibilità remota!

Vi piace sempre pensare in grande e spesso vi ritrovate a ridimensionare i progetti. In ogni caso utilizzate questi giorni per fermarvi quando necessario, solo per riprendere le forze in un periodo pieno di avvenimenti.

