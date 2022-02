Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 17 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 17 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia prevede che il vostro cielo migliori in vista di un marzo. Come altri segni presi dalla frenesia di questo inizio 2022, anche i vostri primi mesi dell’anno sono stati nervosi. Nelle prossime settimane le stelle saranno più positive e Venere non sarà più contraria, questo vuol dire che anche in ambito sentimentale ritroverete la voglia di comunicare.

Se sentite il bisogno di capire come stanno affrontando la vita gli altri è perché proprio non potete farne a meno, per non dimenticate che per voi questo è un periodo delicato!

Da un paio di giorni Mercurio ha cambiato posizione ed è probabile che arrivi presto uno sblocco.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 febbraio: amore

In amore, cari Bilancia, è tempo di fare pace, non solo con il partner in caso di litigi, ma anche con voi stessi e con la vostra necessità di ritrovare i sentimenti! Finalmente Venere non è più contrario, quindi sarà più semplice stabilizzare le situazioni! Se avete vissuto un amore instabile anche in coppie solide, la separazione che può essere colmata e già da domani, per migliorare ancora di più le cose!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo c’è da mettere in moto il cambiamento, cari Bilancia, siete in un periodo in cui abbandonate molti ostacoli e abbracciate novità che potrebbero arrivare tra poco!

In quest’ottica bisogna trovare il modo di lavorare sodo, sembra che in questi giorni non abbiate tregua, ma serve un po’ di grinta per superare le ultime difficoltà prima di un mese di marzo meno accidentato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 febbraio: fortuna

State lavorando verso un obiettivo ed è sempre bene ricordarlo,cari Bilancia, perché se no vi sembra di fare tanta fatica per non ottenere abbastanza! Questo è un periodo complicato, ma i pianeti stanno mano a mano tornando dalla vostra parte, bisogna stringere i denti ancora per una decina di giorni, i risultati presto si vedranno!

