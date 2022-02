Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 17 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 17 febbraio 2022 intravede nuove possibilità per voi nati in Ariete, il tempo è giusto per iniziare a fare progetti importanti, in amore c’è sempre la possibilità di comunicare meglio, forse i troppi impegni o le troppe situazioni da risolvere vi stanno facendo pensare molto ai rapporti, premere il tasto pausa per voi può essere un modo per avere più controllo sul vostro rapporto!

Da domani potrebbero arrivare malintesi, forse è il caso di mantenere la calma almeno fino a venerdì e sabato. Da marzo l’arrivo di Venere può sistemare le cose e tra qualche settimana la potenza di Giove vi farà avvicinare ancora di più al vostro momento ideale.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 17 febbraio: amore

Per quanto riguarda l’amore, cari Ariete, è arrivato il momento di stare lontani dal passato o cercare di non allontanare la persona che vi sta accanto! Le discussioni non aiuteranno certo la coppia nemmeno se volete allontanarvi da una relazione che non vi soddisfa più. L’arrivo di Venere a marzo porta un po’ di equilibrio in più, nel frattempo meglio scegliere la prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 17 febbraio: lavoro

Sul lavoro arriveranno presto soddisfazioni, in particolare dal mese di marzo, cari Ariete! Vi state impegnando molto nel tenervi occupati, siete spinti da tanta energia, probabilmente ci sarà spazio per la vostra ambizione, molto più di prima!

Con tutte queste sfide, che in fondo vi piacciono, in arrivo prossime acquisizioni verso la primavera.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 17 febbraio: fortuna

Rimane la necessità, cari Ariete, di creare situazioni per cui non pensare sempre al lavoro o a ciò che c’è da risolvere in amore.

Non complicatevi la vista da soli! Se siete nel dubbio aspettate che siano gli altri a parlare per primi, non lasciatevi andare troppo se la situazione non vi convince.

