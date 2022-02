Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 26 febbraio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il segno dell’Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 26 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario è in attesa di comunicarvi l’arrivo di Venere nel segno, ma servirà ancora un po’ di attesa prima si poter sfruttare al massimo la sua forza! Intanto i transiti di Mercurio e Saturno vi portano voglia di lasciare spazio ai sentimenti.

Da domani potete contare su un cielo più stabile, rispetto ai giorni scorsi potrete fermarvi e godervi il fine settimana! Certo, rimane la voglia di pensare in grande e far volare la fantasia, ma quello fa parte del vostro spirito e non vi basta mai fantasticare su ciò che potrebbe essere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 febbraio: amore

Bisognerà aspettare marzo e aprile per cogliere la maggior parte delle situazioni positive, cari Acquario, ma intanto avete voglia di concedere spazio all’amore, se state vivendo una bella storia tra marzo e aprile potrete fare un passo avanti! In generale questi giorni portano emozioni in più, cercate di viverle con serenità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 febbraio: lavoro

Aumenta la capacità di essere responsabili grazie a queste stelle, cari Acquario, da poco è tornata la chiarezza sul lavoro ed era necessaria, perché proprio adesso è il momento di impostare novità che si concretizzeranno già da questo marzo!

Vi libererete presto da pesi che vi stanno rallentando, con l’arrivo di Marte nel segno cambieranno molte cose.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 febbraio: fortuna

Come molti altri segni, cari Acquario, anche voi siete in attesa di poter usare tutta un’altra marcia dal prossimo mese, ma nel frattempo il cielo vi concede dei momenti interessanti per i sentimenti, stelle intriganti che potete sfruttare proprio da domani.

Emozioni più intense in arrivo da accogliere senza troppe remore!

