Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 febbraio per i nati in Scorpione prevede l’inizio di un periodo migliore, tra la giornata di sabato e quella di domenica siete visitati da una bella influenza della Luna e da una Venere pronta a farvi vivere grandi emozioni!

Rimangono delicati i rapporti tra genitori e figli, quindi anche in queste ore in famiglia ci vuole un po’ di pazienza in più, da domani potete recuperare anche queste delicate relazioni familiari e vi conviene perché essere più sereni vi prepara ad accettare meglio un cielo così positivo. In coppia se ci sono nuovi amori meglio guardare avanti e non lasciarsi andare ai ricordi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 febbraio: amore

In amore, cari Scorpione, da domani vivrete due giorni pieni di emozioni! Se siete in contatto con qualcuno virtualmente, questo rapporto a distanza potrebbe iniziare a darvi delle belle sensazioni, anche chi ha vissuto un rapporto e ora ha cambiato direzione potrà trovare la forza di rimettersi in gioco! La vicinanza di Venere vi porterà più serenità e voglia di guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 febbraio: lavoro

Siete in cerca di chiarezza sul lavoro, cari Scorpione, ma anche se questi giorni vi riportano ad una situazione migliore, potreste dover attendere ancora per una risoluzione di questi problemi, almeno fino ai primi dieci giorni di marzo.

Se non siete in attesa di risposte vuol dire che potrete decidere voi come concludere questa fase in cui ci sono delle scelte da fare!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 febbraio: fortuna

Avete un carattere sempre molto passionale, cari Scorpione, ma sapete anche essere pazienti, per questo motivo gli ultimi giorni vi hanno portato a questo momento, avete resistito e ora potete godervi la giornata di domani e dopodomani con un altro spirito!

Un recupero del cuore quello di questo week end, nelle relazioni e in famiglia.

