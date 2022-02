Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia prevede momenti agitati, ricordate che non ha senso agitarsi senza agire, se potete trasformare questo eccesso di energia in qualcosa di utile potrebbe anche servirvi, se no non cedete alle facili tensioni!

Come sempre l’arma migliore per non ascoltare chi vuole provocare è la calma, ma anche la capacità di comunicare senza cedere alle provocazioni! Se invece non reagite a questo strano cielo forse siete solo in attesa di novità, se vi mancano le prospettive, da buon segno di aria, forse siete solo preoccupati di non avere abbastanza stimoli.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 26 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 26 febbraio: amore

I vostri fine settimana risultano un po’ movimentati forse perché frequentate qualcuno che è in grado di agitarvi o forse se riflettete molto potreste innervosirvi da soli! Il consiglio di Paolo Fox è di non sfogarvi in famiglia, se ci sono delle questioni ancora aperte potrebbero scattare delle discussioni… cercate di evitare di arrabbiarvi!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 26 febbraio: lavoro

Sul lavoro e anche se siete impegnati questo week end, ci vuole sempre una certa diplomazia, in vista del mese di marzo in cui le cose miglioreranno, cercate di non alimentare il malcontento, in particolare se avete aperta una disputa proprio sul posto di lavoro!

Cercate di ritrovare momenti di riflessione che vi aiuteranno a superare attimi di incertezza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 26 febbraio: fortuna

Saper resistere alle tensioni vuol anche dire mantenere un certo controllo in vista di giorni migliori, ormai sapete che marzo porterà grandi novità per voi, cari nati in Bilancia, forse vi sentite anche un po’ persi, come se cercaste nuove risposte e nuove direzioni che non sono ancora arrivate!

Non mollate proprio adesso, quando il cambiamento è vicino, puntate a giorni migliori.

