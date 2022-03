Oroscopo Paolo Fox Leone domani 9 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 marzo per i nati sotto il segno del Leone consiglia di provare ad agire con più tranquillità, forse non vi siete ancora concessi abbastanza, forse pensate di aver fatto troppo e aver ricevuto poco. È ora di recuperare e trovare la calma, ci sarà tempo per parlare di ciò che non va, anche sul lavoro verso la fine del mese!

Il cielo vi permette di dimenticare il passato e affrontare le novità portate da alcune trasformazioni che avete attraversato nei mesi scorsi. Se sentite ancora della lontananza in amore è tempo di provare a riconciliarsi e ripartire con uno spirito nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 marzo: amore

Se percepite ancora della lontananza in amore, cari Leone, fisica o emozionale è arrivato il momento di provare a recuperare il rapporto! Chi ha subito cambiamenti, anche se dolorosi, che hanno portato a qualcosa di buono può provare ad aprirsi a nuove storie… dimenticate la pressione che potete sentire in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 marzo: lavoro

In ambito lavorativo se avete appena iniziato una nuova esperienza è possibile che abbiate molti impegni e che vi sembri che possa non valerne la pena! Le stelle vi spingono a cambiare ciò che non vi piace più, c’è bisogno di conoscere bene chi sta al vostro fianco nella professione.

Possono arrivare delle novità quando meno ve lo aspettate, magari in ambiti che avevate messo da parte.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 marzo: fortuna

In questi giorni potrebbe essere interessante focalizzarsi sul recupero delle energie, vi aspetta un’estate molto propositiva, ma per il momento il consiglio è puntare sul ritrovare un periodo in cui non cedere alla troppa fatica!

Cercate di essere pronti alle giornate più tese, lasciatevi alle spalle i momenti difficili e guardate al futuro.

