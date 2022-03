Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 9 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 marzo per i nati in Scorpione continua a mettervi un po’ in guardia su un periodo complesso. È necessario essere molto lucidi per capire dove vi stanno portando le scelte che ultimamente avete fatto!

C’è chi ancora non si fida in amore, forse un ritorno di fiamma non è andato come si sperava… se non trovate ciò che state cercando forse è perché serve fare prima un lavoro su se stessi, per ritrovare l’equilibrio e un po’ di sicurezza in più!

Evitate i conflitti già da domani, nel week end le cose migliorano, cercate di gestire i pensieri durante la settimana per concedervi un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 9 marzo: amore

In amore, cari Scorpione, forse vi siete fidati troppo di chi pensavate di conoscere o avevate solo voglia di vivere qualcosa che vi dava sensazioni positive in passato, ma adesso è tempo di guardare avanti, di fare nuove amicizie e chiudere ciò che non va bene per voi! Investite molte energie nei rapporti ed è giusto che veniate ricambiati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 9 marzo: lavoro

Non ci sono grosse sorprese sul lavoro, cari Scorpione, le soddisfazioni ci sono e la presenza del Sole fino al 20 del mese garantisce della stabilità in più rispetto a quello che vi sta succedendo in campo emozionale.

Concentratevi su ciò che di buono avete, non è utile tendere all’impossibile per poi vivere agitati, meglio apprezzare ciò che avete raggiunto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 9 marzo: fortuna

Come tutti i segni molto attivi sul lavoro, gli impegni sono tanti, cari Scorpione e anche se avete molta forza il consiglio di Paolo Fox è di non fare il passo più lungo della gamba e non esagerare con i ritmi!

Avete superato la maggior parte dei problemi delle scorse settimane, ma ci vorrà tempo per riacquistare tutte le energie che avete perso.

