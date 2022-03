Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 9 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 marzo per i nati sotto il segno del Sagittario consiglia prudenza soprattutto nelle reazioni, continuano queste giornate un po’ elettriche, che se non gestite con cura possono farvi reagire in modo esagerato. Il cielo migliorerà verso la metà del mese di marzo, ma nel frattempo la stanchezza va gestita e tenuta sotto controllo!

Anche da domani sembra che qualcuno voglia mettervi alla prova, seguite il vostro istinto e se non avete voglia di essere sfidati potete seguire il vostro intuito e fare finta di niente. Vi servirà coraggio per portare avanti progetti nelle prossime settimane, concentratevi sulle vostre prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 marzo: amore

In amore, cari Sagittario, potete portare avanti dei piani, se siete in una coppia stabile, maggio sarà il mese più indicato per puntare ad allargare la famiglia! In un periodo così prolifico per le questioni di cuore potrebbe addirittura tornare qualcuno dal passato a portarvi emozioni contrastanti… starà a voi decidere se dare una chance o meno a ciò che può far rinascere dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 marzo: lavoro

In ambito lavorativo c’è sempre da procedere con dovuta cautela, cari Sagittario, anche domani siete sottoposti ad una forte pressione e potreste facilmente perdere le staffe.

Le stelle però ricordano la necessità di usare la ragione, perché il periodo consente molti sviluppi, ma è necessario ritrovare la lucidità per scegliere cosa è meglio fare da ora in avanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 marzo: fortuna

Siete sempre presi da molti impegni, soprattutto quelli che richiedono uno sforzo mentale e strategico importante!

Se sentite sopraggiungere la stanchezza o il nervosismo sappiate che si tratta di una fase che sapete affrontare. Dal 20 del mese di marzo le cose migliorano ancora, meglio cercare il riposo quando si può approfittare delle pause.

