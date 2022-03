Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 10 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 10 marzo dei nati sotto il segno dei Pesci continua a portare recupero, ma è anche possibile incappare in qualche giornata difficile! Domani qualcosa potrebbe non soddisfarvi o potrebbe portare delle difficoltà, anche se la vostra sensibilità è molto accentuata ricordate di non assorbire troppo le situazioni esterne, avete bisogno di pensare ai vostri progetti.

Mercurio in arrivo proprio da domani si aggiunge ad un Giove già nel vostro segno per darvi una spinta energica sul lavoro, l’agitazione può esserci perché siete in fermento, c’è bisogno di attenzione in più verso le spese, potrebbe arrivare qualche uscita inaspettata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 10 marzo: amore

In amore, cari Pesciolini anche se questi giorni saranno molto pieni, sarete più attivi verso il fine settimana! In generale c’è molta voglia di vivere al meglio le emozioni, ma rimanete sempre con i piedi per terra perché le stelle vi proteggono, ma le situazioni impossibili sono difficili da inseguire. Osservate di più questo mese, ad aprile Venere arriverà e porterà grande forza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 10 marzo: lavoro

C’è qualche tensione in più da domani, cari Pesci e siccome l’energia non vi manca potreste cedere al nervosismo o far partire delle discussioni, c’è bisogno di trovare equilibrio nelle energie e concentrarsi sui progetti più che sulle recriminazioni!

Se avete bisogno di chiarimenti puntate alla giornata di sabato, in questa occasione sarete più disponibili a risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 10 marzo: fortuna

Con tutta questa nuova forza c’è la possibilità di fare proposte e lavorare a progetti in modo più sicuro, ma anche di cedere alla tensione!

Le stelle in amore regalano possibilità di procedere e non guardare più al passato, l’arrivo della Luna nel segno a fine mese sarà un’occasione speciale per vivere al massimo le sensazioni.

