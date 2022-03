Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 10 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 10 marzo per i nati in Scorpione accoglie il pianeta Mercurio che fino a fine mese aiuterà soprattutto nel lavoro a risolvere qualche questione in sospeso o intoppi economici. È necessario ritrovare la convinzione in ciò che fate, perché la sicurezza vi rende sereni, anche se non sarà facile perché tendete ad essere molto sensibili alle complicazioni esterne!

Il cielo comunque rimane tranquillo, dovreste cercare di trovare anche voi un modo per essere meno esposti al nervosismo, l’influenza di un Marte agitato continua fino alla metà di aprile! Puntate ad essere più attenti a ciò che sviluppate in questi giorni, potreste avere delle intuizioni interessanti su progetti che state portando avanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 10 marzo: amore

In amore, cari Scorpione avete una buona energia e le stelle sono interessanti, ma ci sono giornate in cui volete ciò che non è accessibile e anche se si tratta di complicazioni, spesso vi piace cercare di districarvi in situazioni non chiare! Puntare sulle amicizie rimane fondamentale, ma anche non pretendere troppo dai rapporti, concentratevi su quello che potete ottenere al momento, senza pensare troppo al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 10 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Scorpione siete più protetti a livello planetario, ma meglio cercare di raggiungere gli obiettivi più vicini, intanto avete poca voglia di discutere, il morale deve essere alto e anche la voglia di fare, non abbandonatevi alla pigrizia perché questo è un cielo che può fare molto per i progetti ed è importante approfittarne fino a quando potete.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 10 marzo: fortuna

Abbandonate le possibili provocazioni, trovare la sicurezza in ciò che fate vi porterà a vivere meglio, soprattutto perché le emozioni non regalano troppe novità! Cercate di non inseguire le situazioni impossibili e non cedere all’indecisione… dopo mesi di fatica è necessario scegliere con cura le cose su cui concentrarsi per non spendere energie in questioni inutili.

