Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 12 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 marzo per il segno del Capricorno richiede un po’ di riflessione perché adesso più che in altri momenti avete bisogno di circondarvi di persone di cui potete fidarvi, le vostre vere amicizie sono poche, proprio perché vi piace circondarvi di bella energia!

I conflitti rimangono, ma questo week end potrebbe essere una buona occasione per raccogliere le forze ed evitare inutili tensioni. Si tratta di un periodo complesso per tutti, ma questa Luna opposta vi crea qualche nervosismo in più, non scoraggiatevi e cercate di trovare ciò che vi fa stare bene per apprezzare gli affetti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 12 marzo: amore

In ambito sentimentale, cari Capricorno, apprezzate la vicinanza di chi vi ama e ne avete proprio bisogno da domani! Cercate di circondarvi di persone che allontanano i problemi, in questi giorni difficili per tutti è necessario puntare sui rapporti solidi e apprezzare gli amici che sanno come starvi accanto nel modo giusto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 12 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Capricorno, avete bisogno di prendervi delle soddisfazioni, in questo periodo c’è anche voglia di rivalsa per chi vuole ottenere qualcosa.

Siete sempre in grado di dire ciò che pensate e questo spesso aiuta anche chi vi sta intorno, perché i progetti sono più chiari e anche le intenzioni!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 12 marzo: fortuna

Se state pensando molto, cari Capricorno è perché non vi piace comunicare nel modo sbagliato o non essere sicuri prima di dare una direttiva! C’è bisogno da domani di indirizzare bene il cuore, puntate ad allontanarvi il più possibile dalle tensioni, vi serve tempo per scegliere le persone di cui circondarvi.

