Oroscopo Paolo Fox Leone domani 12 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 marzo per i nati sotto il segno del Leone consiglia di non lasciare indietro i sentimenti, anche se gli altri campi prendono tutto il vostro tempo e le vostre energie! Rimangono delle tensioni, ma da domani è necessario mantenere la calma, cercare di risolvere a meno che non vogliate chiudere ciò che non vi va più bene!

Forse non sarà così facile lasciarsi andare alle passioni e anche in coppia bisognerà tentare un riavvicinamento dopo un periodo di crisi. Forse dovrete essere pronti ad avere a che fare con un cielo un po’ nuvoloso, sembra tutto difficile, ma una delle soluzioni migliori rimane prendere tempo, soprattutto se non vi sentite troppo sicuri.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 marzo: amore

Da domani, cari Leone, potrete decidere cosa fare, se prendere decisioni definitive rispetto a relazioni che non funzionano oppure scegliere la calma perché ci saranno momenti in cui vedrete tutto più chiaro, i prossimi mesi saranno decisivi per voi e per il recupero dei sentimenti! È tempo di superare la lontananza che si è creata con il partner per appianare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 marzo: lavoro

Il lavoro, cari Leone, pretende molta attenzione da voi e spesso vi viene difficile concentrarvi sugli altri campi della vostra vita soprattutto quando ci sono eventi che vanno gestiti e qualche braccio di ferro da portare avanti per ottenere ciò che desiderate dalla vostra posizione.

Sentite che qualcosa non va, ma ricordatevi che da domani serve un buona dose di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 marzo: fortuna

Quando l’oroscopo risulta così incerto, cari Leone, prendendo in considerazione l’opposizione planetaria che state affrontando, è sempre utile ricorrere alla pazienza!

Ed è quello che dovreste fare questo fine settimana, prendervi una pausa da ciò che state gestendo e concentrarvi sulle vostre emozioni più profonde. La prossima settimana potrebbe essere agitata, utilizzate questi giorni per ritrovare energia.

