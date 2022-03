Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 15 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 15 marzo dei nati sotto il segno dei Pesci consiglia di sfruttare al meglio questo cielo che risulta molto attivo grazie alla presenza di Giove e una Venere molto positiva in campo emozionale! Ci vuole forza per portare avanti i progetti, ma arriverà presto nuova energia in particolare alla fine di questa settimana con la primavera e le nuove opportunità che vi aspettano.

Da domani cercate di non porgere il fianco all’insoddisfazione, seguite sempre le vostre intuizioni e lasciate che le cose del passato rimangano nel passato! Se siete molto impegnati nella vita di tutti i giorni sappiate che ci sono gratificazioni in vista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 15 marzo: amore

Vi siete accorti che in amore potreste aver dato spazio a chi non lo meritava e allora è meglio cercare di allontanarsi da certi ambienti che non vi danno la giusta prospettiva,cari Pesci! Potrete sperimentare rapporti un po’ tesi con i figli o momenti di gelosia, siete passionali in tutti i sensi e gli scontri potrebbero anche essere un sintomo della volontà di vivere nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 15 marzo: lavoro

Come già detto abbiamo giorni molto impegnati, cari Pesci, non solo perché la vita quotidiana vi tiene occupati, ma anche perché avete più voglia di lavorare ai vostri sogni, per il momento però il consiglio è quello di continuare a pianificare se ancora non avete capito come procedere, nelle attività in corso invece avrete molto da realizzare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 15 marzo: fortuna

L’energia di questo Giove nel segno vi porta ad un livello diverso, potete fare di più cari Pesci, ma è necessario non fare troppo rispetto al vostro benessere!

Meglio disfarsi dei brutti pensieri, che potrebbero arrivare tra qualche giorno, state costruendo molto ed è arrivato il momento di essere consapevoli di ciò che potete davvero raggiungere.

