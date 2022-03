Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 15 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 15 marzo per i nati in Scorpione consiglia di ritrovare l’equilibrio prima di cedere a del nervosismo, il consiglio rimane quello di perseguire ciò che si conosce e non lasciarsi andare a novità che non vi convincono!

Potreste sentirvi particolarmente stanchi da domani, non lasciate spazio a delle problematiche che sarebbero anche difficili da gestire… la prudenza è la cosa migliore che potete mettere in campo in questo inizio settimana, perché se avrete bisogno di far valere le vostre opinioni sarà meglio puntare verso la metà di questo periodo. Marte continua ad essere contrario fino al 15 aprile quindi non perdete di vista il vostro benessere e il vostro equilibrio interiore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 15 marzo: amore

È possibile che in queste giornate arrivino sensazioni particolari, forse chi vi sta accanto pretende dell’attenzione in più o anche solo di vivere la storia in modo differente, ma voi state lavorando ancora molto su di voi e non siete del tutto concentrati! Se avete sperimentato tensioni in casa meglio mantenere la calma, chi cerca nuovi incontri potrebbe avere fortuna presto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 15 marzo: lavoro

Vi conviene agire con strategia, cari Scorpione, preparare tutto al meglio da domani per quando vorrete procedere con i vostri prossimi passi nella professione! Ci sono cose che vorreste cambiare e presto potrete agire anche in questo senso.

Cercate di non spendere troppo o non fare il passo più lungo della gamba, se dovete avanzare richieste meglio puntare alla seconda parte di questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 15 marzo: fortuna

Non avete allontanato del tutto i momenti agitati, cari Scorpione, ma siete ad un buon livello di autocontrollo, siete migliorati molto nelle ultime settimane! La tensione è anche portata dal solito Marte contrario e da una Luna dissonante che agita un po’ il vostro cielo. Ricordate che se avete ritrovato i sentimenti e avete risolto delle problematiche d’amore avete il diritto di stare meglio.

