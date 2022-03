Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 18 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 18 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia parla d’amore e lo fa introducendo un cielo molto intrigante per gli incontri e passionale per le coppie! Se in questo periodo avete agito un po’ in sordina a causa di attese, con questa Luna nel segno si ritrova la voglia di agire e di tornare protagonisti!

Puntate a ritrovare l’equilibrio che adesso è più vicino, perché tra poche settimane potreste sperimentare un cambiamento decisivo, che sarà anche molto importante affrontare. La giornata di domani in particolare richiede la vostra capacità di essere dinamici, anche nella professione, potrebbe essere arrivato il momento di farsi avanti e proporre le proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 marzo: amore

Dopo mesi in cui avete sofferto molto, cari Bilancia o avete resistito anche in condizioni poco favorevoli, adesso è giunto il momento di tornare attivi! In realtà avete sempre cercato di cambiare le cose, ma non era probabilmente il periodo giusto… c’ è aria di rivoluzione in casa che arriverà i prossimi due mesi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 marzo: lavoro

È richiesto in questi giorni che arrivi la sicurezza di un accordo, da domani sarà più semplice organizzare incontri che possono chiarire e portare avanti progetti che negli ultimi mesi hanno risentito di un cielo un po’ nervoso, ma anche di persone che non credevano troppo in voi!

Fino a domenica avete la protezione delle stelle nel caso vogliate risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 marzo: fortuna

Questa influenza della Luna arriva al momento giusto, cari Bilancia, vi serve ripartire e dimenticare che ultimamente troppe persone hanno remato contro!

È tempo di valutare nuove iniziative e chiudere discorsi ancora in sospeso, siete pronti a ripartire con slancio anche in amore, la congiunzione planetaria vi aiuta nel trovare serenità.

