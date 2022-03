Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 18 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 18 marzo per i nati sotto il segno del Sagittario risente un po’ degli effetti della Luna opposta al Sole, che può causare dei momenti di agitazione. In generale però il cielo vi consente di agire su tutto ciò che vi costringe, che vi lega a situazioni che volete abbandonare!

Vi piacerebbe agire più velocemente, ma probabilmente vi sentite bloccati da qualche dubbio sulle vostre capacità… dedicatevi all’amore già da domani, puntate ad un riavvicinamento e ad organizzare qualcosa che punti al recupero di coppia. Se c’è interesse avrete un week end importante da passare insieme a chi vi ama.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 marzo: amore

Le stelle sono molto attive in amore, cari Sagittario, soprattutto da domani avrete tempo di pensare a come rivalutare un rapporto o come portarne avanti uno con chi ricambia i vostri sentimenti! Potete iniziare a riprendere progetti, con una Venere sempre presente e positiva e un Giove in arrivo da maggio tutto è possibile.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 marzo: lavoro

In ambito lavorativo dovete ancora avere pazienza, cari Sagittario, il periodo un po’ rallentato continua a crearvi del disagio, proprio perché siete pronti per agire in fretta!

Questi sono giorni da dedicare alla prudenza, già dalla prossima settimana potrebbe sbloccarsi qualcosa che sarà in grado di darvi una visione diversa del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 marzo: fortuna

Con molta calma la ripresa inizia a coinvolgere tutti i campi, ma è l’amore che da domani vi porterà in alto! Sfruttate tutte le occasioni per apprezzare le relazioni o le nuove amicizie, perché da questa domenica con l’arrivo della primavera sentirete un’energia diversa e la sensazione di poter ripartire con il vostro ritmo.

