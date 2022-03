Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 18 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 18 marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli prende in considerazione un periodo in cui la Luna piena che arriva proprio in questa giornata vi costringe a tirare il freno e a rallentare un po’! Sarebbe meglio cercare di rilassarsi il più possibile, almeno per questi momenti in cui sentirete della confusione, non solo nella vostra vita privata.

Come ormai sapete tutto va confermato questi giorni, il fine settimana di solito migliora un po’ e allora puntate sulle amicizie e trovate il tempo per curare i rapporti, Venere vi sostiene ancora. Anche i contatti sul lavoro si trovano in un buon momento, cercate di approfittarne.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 18 marzo: amore

In campo sentimentale, cari Gemelli, c’è bisogno di riscoprire i legami di lunga durata, le relazioni sono protette e vi state dirigendo verso una fine della settimana molto carica a livello di energia! C’è spazio per abbracciare del divertimento e un’atmosfera diversa per le emozioni, sono in arrivo cambiamenti positivi e nuovi incontri potranno portarvi belle occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 18 marzo: lavoro

Sul lavoro potrebbero arrivare notizie già da domani, se ancora non avete sentito novità, cari Gemelli, le stelle portano un cielo favorevole alla professione con l’aiuto di questi pianeti sempre attivi! Dopo giorni in cui avete subito ritardi ricordatevi che comunque la seconda parte di quest’anno sarà molto interessante per voi, sono favorite le nuove collaborazioni e resta alto il morale per puntare sulle proprie capacità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 18 marzo: fortuna

Se volete migliorare la vostra salute da domani sono favorite tutte le azioni legate al benessere, non cedete ad un po’ di pesantezza portata dalla Luna, la stabilità che avete costruito è importante e necessita di essere preservata ad ogni costo.

Cercate di resistere nel non sbottare anche quando sentirete qualcosa che non vi piace.

