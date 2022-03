Oroscopo Paolo Fox Toro domani 18 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 18 marzo per il segno del Toro continua ad essere un po’ indeciso in amore, l’insicurezza non aiuta la vostra voglia di lasciarvi alle spalle le questioni complicate! Vi piacerebbe agire per il partner, dimostrare il vostro affetto, ma non sentite abbastanza coinvolgimento e questo in qualche modo vi blocca.

Ci vuole molta forza personale per risollevare il vostro umore, non concedete spazio alle polemiche, ma se avete voglia di farvi notare potete anche decidere di togliervi qualche sfizio. Non cedete però alla troppa competizione, avete bisogno di cambiamento, ogni tanto sentite il bisogno di evadere e provare a cambiare la vostra routine.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 18 marzo: amore

L’amore vi sta dando da pensare, cari Toro, c’è sicuramente un periodo complicato da superare, sia nella comunicazione che nei gesti quotidiani, forse sarebbe meglio procedere con cautela e prestare più attenzione, i segnali sono importanti per capire chi avete accanto! In famiglia potrebbero esserci sorprese, intanto cercate di non farvi abbattere troppo se le cose con i nuovi amori non vanno, ci sarà tempo per recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Toro, 18 marzo: lavoro

State riflettendo molto sul lavoro, cari Toro, vi allettano molto le proposte in arrivo da lontano e forse anche voi state pensando da un po’ di trasferirvi, provare a fare qualche esperienza all’estero!

C’è bisogno di pensare bene prima di fare qualsiasi passo in avanti, in modo da evitare di andare fuori rotta rispetto alle vostre aspirazioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 18 marzo: fortuna

A causa di questi pianeti un po’ agitati, questa metà del mese potrà portarvi a pensare qualcosa di nuovo, cari Toro, forse anche per questo siete nervosi, sentite la necessità di un cambiamento!

Le proposte potrebbero arrivare già in questo autunno, intanto appoggiatevi un po’ a questa Luna, che porta delle ore di tregua in giorni un po’ faticosi.

