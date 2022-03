Oroscopo Leone domani 26 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, nel corso di questo sabato sembra necessario che facciate affidamento sulla Luna, che vi spingerà a prendervi un pochino cura di voi stessi. Marte vi è opposto e sembra volervi ridurre notevolmente le energie, rendendovi stanchi ed affaticati. Cercate di non dare troppo sul lavoro, finireste solo per uscirne spompati e senza gratificazioni.

Mentre, l’amore, sembra tranquillo!

Leggi l’oroscopo del 26 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 26 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere piuttosto tranquilla, ma quasi esclusivamente se aveste una relazione stabile e felice, cari amici del Leone! Se foste in crisi da tempo, infatti, forse potreste ormai essere giunti ad un capolinea ed occorrerà che decidiate cosa fare, rifletteteci su e parlatene. Per voi single, invece, non c’è nulla di concreto nell’aria, cercate di riposare in serata.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Leone, 26 marzo: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro sembra essere piuttosto inconcludente, carissimi amici del Leone.

In generale, problemi veri e propri non dovrebbero essercene, ma di contro è anche importante che non vi impegniate troppo, magari illudendovi di poter raggiungere un grande risultato, che non arriverà. Se avete in ballo un progetto a lungo termine, pensate a quello.

Oroscopo Leone, 26 marzo: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di particolarmente grosso in serbo per voi nel corso di questo sabato, carissimi amici del Leone.

Non preoccupatevi, però, non dovreste neppure rendervene conto o averne veramente bisogno.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!