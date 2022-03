Oroscopo Sagittario domani 26 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il vostro sabato, amici del Sagittario, sembra essere interessato da una Luna che vi spingerà a riflettere con cura prima di accettare qualcosa, forse un investimento, che vi verrà proposto. In generale, non si tratta di una cosa negativa, se non ve la sentiste non accettatelo. Mercurio vi rende un po’ confusi, meglio evitare le decisioni, mentre l’amore sembra essere illuminato da Venere!

Oroscopo Sagittario, 26 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere illuminata da un’ottima Venere che vi spingerà verso qualcosa di nuovo ed entusiasmante! Tenete gli occhi aperti, e voi che siete impegnati cercate di godervi la giornata, magari tentando di fare qualcosa di insolito! Mentre, voi single del Sagittario non dovreste decisamente tirarvi indietro, ma buttatevi e scoprite dove il destino voglia condurvi!

Oroscopo Sagittario, 26 marzo: lavoro

Quanto sembra, invece, attendervi sul posto di lavoro nel corso di questo sabato, carissimi Sagittario, sembra essere piuttosto impegnativo.

In generale, infatti, Mercurio vi rende confusi e le idee che vi animano non sembrano portare a nulla di concreto, lasciatele perdere. Cercate di pensare soprattutto a compiti e mansioni classici, senza cercare di fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Sagittario, 26 marzo: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere abbastanza buona nella vostra giornata di sabato, carissimi amici nati sotto il Sagittario.

Quella proposta potrebbe essere merito suo, ed in tal caso è importante accettarla, ma se non lo fosse allora occhio, rifletteteci.

